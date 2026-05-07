Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 16:15

Пожар площадью 250 "квадратов" произошел на АЗС в Каспийске

Фото: телеграм-канал SHOT

Пожар вспыхнул на автозаправочной станции "Fuel-1" в дагестанском Каспийске. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

Уточняется, что возгорание произошло на улице Гагарина, 94. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

По предварительным данным, огонь охватил около 250 квадратных метров. Пожар распространился на техническое здание и автоцистерну объемом 20 кубический метров рядом с автозаправочным комплексом.

Как сообщили РИА Новости в мэрии города, в результате возгорания никто не пострадал.

Ранее пожар произошел в многоквартирном доме в Хасавюрте. Изначально огонь охватил территорию площадью 160 квадратных метров. Вследствие стремительного распространения пламени очаг возгорания увеличился до 700 квадратных метров.

Прибывшие подразделения пожарной охраны успешно локализовали огонь. Из охваченного пламенем здания было эвакуировано 30 человек. Пострадавших нет.

