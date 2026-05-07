07 мая, 16:53

Происшествия

Пожар в здании техстанции в Каспийске начался с загоревшегося автомобиля

Фото: телеграм-канал "SHOT"

Возгорание в здании технической станции в Каспийске началось с автомобиля, который загорелся внутри, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

Местная администрация добавила, что огонь перекинулся с машины на здание, а также уточнила, что заправка не горела. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

В ГУ МЧС по региону отметили, что пожар был потушен в 16:30 по московскому времени. Тушение осложняли легковоспламеняющиеся и горючие вещества.

По данным ведомства, спасатели не допустили распространения огня на заправку, предотвратили взрыв автоцистерны с пропаном и переход огня на рядом стоящие здания.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на автозаправочной станции Fuel-1 в дагестанском Каспийске. Предварительно, огонь охватил около 250 квадратных метров и распространился на техническое здание, а также автоцистерну объемом 20 кубических метров рядом с автозаправочным комплексом.

