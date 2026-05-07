Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 17:00

Происшествия

Дело возбуждено по факту убийства чемпиона РФ по многоборью Исаева в Калуге

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/_venom_90

Дело возбуждено по факту убийства чемпиона РФ по многоборью Дмитрия Исаева в Калуге. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по области.

Инцидент произошел в ночь на 7 мая на улице Болотникова. По данным ведомства, 41-летний местный житель из-за неприязни не менее двух раз выстрелил из огнестрельного оружия в своего знакомого, которым оказался Исаев. Пули попали в область жизненно важных органов.

После случившегося злоумышленник скрылся с места происшествия. В результате машина подозреваемого была остановлена правоохранителями в Брянской области. Мужчину задержали. В ближайшее время его доставят к следователю в Калугу для проведения следственных действий.

Следствие планирует ходатайствовать об аресте злоумышленника.

Ранее подростки напали на 25-летнего футболиста Габриэле Ваккаро и его друзей. В тот момент спортсмен вместе с приятелями шел к машине с коробками с пиццей. Злоумышленники просили отдать еду, но Ваккаро отказался выполнять их требование.

Тогда 17-летний злоумышленник ударил футболиста в шею и в живот отверткой. Сперва друзья Ваккаро не поняли, что тот был тяжело ранен, поэтому отвезли его домой. Однако спустя время ему вызвали скорую. Спортсмен умер в больнице.

