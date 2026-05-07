Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 16:21

Общество
Главная / Истории /

Депутат Метелев поддержал идею усиления контроля за соцсетями школьников

Риск для всех: стоит ли усиливать контроль за подростками в соцсетях

В Общественной палате РФ предложили усилить контроль за соцетями школьников из-за увеличения количества деструктивного контента в интернете. Необходима ли такая мера и как понять, что ребенок поддался пагубному влиянию, разбиралась Москва 24.

Подойти системно

Фото: 123RF.com/xandersobol

Усиленный мониторинг соцсетей российских школьников необходим из-за распространения деструктивных материалов и отсутствия у детей чувства ответственности за свои публикации. Такое мнение выразил в разговоре с РИА Новости первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты (ОП) РФ, член Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян.

Он добавил, что проблема требует системного подхода.

Тут может помочь только комплекс мер. До школьников нужно донести информацию об ответственности за публикуемый контент. Поскольку добровольно никто ничего не делает, должен быть усилен контроль за социальными сетями.
Армен Гаспарян
первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ

Гаспарян отметил, что в этом вопросе особенно важны школьные психологи, которые смогут разъяснять учащимся правила безопасного поведения в Сети. По его словам, иногда молодые люди снимают удары дронов на территории страны именно потому, что им не объяснили последствий таких действий. Поэтому важно делать это еще со школы, чтобы минимизировать подобные случаи, заключил Гаспарян.

Ранее правительство РФ утвердило перечень мер по профилактике деструктивного поведения среди молодежи до 2030 года. Документ включает 41 пункт, в том числе мониторинг интернета, проведение конференций, семинаров, подготовку специалистов, медиапатрули, методические рекомендации и многое другое.

"Странное" поведение

Фото: 123RF.com/vitalii2021

На сегодняшний день уже существуют алгоритмы, которые анализируют соцсети и контент в них. Это позволяет увидеть, подвержен человек деструктивному поведению или нет, отметил в разговоре с Москвой 24 председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Считаю, усиление контроля за соцсетями школьников необходимо: многие преступления предотвращаются благодаря своевременной работе правоохранительных органов, которые видят, что человек готовится к убийству, теракту или другим деструктивным действиям. Ведь кто-то даже выкладывает такой контент у себя или подписывается на профильные группы. Если не мониторить соцсети, в которых очень много соответствующей информации, повышается риск для жизни наших граждан. 
Артем Метелев
председатель комитета Госдумы по молодежной политике

Эксперт добавил, что родители также играют ключевую роль в борьбе с этой проблемой.

"Главным образом именно они должны бить тревогу, если замечают отклонения, изменения в поведении, замкнутость своего ребенка. Если он вдруг резко сменил стиль одежды, манеру диалога, нужно поговорить с ним. Если беспокойство не ушло, важно обращаться в том числе к психологам", – подчеркнул Метелев.

При этом существуют признаки, по которым можно понять, что с ребенком что-то не так. Среди них – нарушение сна, приема пищи (отказ от еды или, наоборот, чрезмерное усиленное питание). Также сюда относятся перепады настроения, резкое изменение интересов, добавила в разговоре с Москвой 24 детский психолог Ирина Таранова

"Ребенок становится замкнутым, необщительным, избегает взаимодействия с друзьями, сверстниками, теряет интерес", – перечислила эксперт. 

Таранова добавила, что к школьнику стоит внимательно присмотреться, если он также стал скрытным от родителей. Например, когда взрослые заходят в комнату, сразу отбрасывает телефон или закрывает вкладки на компьютере. Также он может не рассказывать, что происходит в школе, в отношениях с друзьями. В таком случае нужно искать причины и в соцсетях: стоит проверить их и историю браузера. Вполне возможно, что в интернете происходит то, с чем несовершеннолетний не может справиться эмоционально и поведенчески.

Таранова посоветовала родителям следить за ребенком, когда он только начинает пользоваться Сетью. Особенно важна подготовка: рассказать, что есть мошенники, те, кто публикует неподобающий контент, а также прояснить действия в таких ситуациях – игнорировать либо банить и всегда говорить об этом взрослым. 

Если кто-то сказал, что определенную информацию не надо сообщать родителям, – это первый сигнал, чтобы это сделать. Ребенок, который начинает пользоваться соцсетями, должен понимать, что происходит в мире. В том числе знать про общение с агрессивными пользователями, которые выводят на эмоции или начинают буллить, угрожать. 
Ирина Таранова
детский психолог

Эксперт добавила, что детей старшего возраста не нужно контролировать постоянно. Однако временами можно проверять, с кем ведется переписка, какого плана, нет ли в ней чего-либо запрещенного или опасного.

"Обсуждать такие темы нужно прямо. Можно рассказать несколько историй, каким образом действуют мошенники, какие были последствия их действий", – рекомендовала психолог. 

Также важно обсуждать такие ситуации и спрашивать, как ребенок поступил бы в подобном случае. Это поможет применить разные стратегии поведения, которые родители способны корректировать, заключила Таранова.

Читайте также


Старкина Маргарита

обществодетиистории

Главное

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

Стоит ли усиливать контроль за подростками в соцсетях?

Мера важна из-за отсутствия у детей чувства ответственности за свои публикации

Читать
закрыть

К чему приведет расширение оснований для лишения водительских прав?

Эксперты уверены: мера может положительно сказаться на безопасности вождения

Читать
закрыть

Как спасти оставленных в автомобиле на жаре животных?

Сначала нужно посмотреть под лобовое стекло – многие оставляют записки с номером владельца

Читать
закрыть

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

Стоит ли перекладывать на Соцфонд оплату больничных многодетным?

Нововведение должно поддержать работодателей

Мера может повысить лояльность организаций, уменьшить желание уходить в тень

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика