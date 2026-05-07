Собянин сообщил об уничтожении уже 52 летевших на Москву беспилотников

Система ПВО Минобороны РФ уничтожила еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Таким образом, уже сбиты 52 дрона.

Атака вражеских беспилотников на Москву началась в четверг, 7 мая. Первые два дрона были обнаружены и сбиты примерно в 03:19.

В связи с этим столичные аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово временно не принимали и не отправляли авиарейсы. В настоящее время авиагавани, за исключением Внуково, работают штатно.