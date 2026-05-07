Экономист Бессонов назвал факторы, сдерживающие инфляцию в России

Росстат зафиксировал первую в 2026 году недельную дефляцию – 0,02%. Предыдущий раз цены снижались в начале сентября 2025 года. Как это отразится на потребителях, разбиралась Москва 24.
Инфляционные качели
Росстат зафиксировал первую в 2026 году недельную дефляцию в 0,02% с 28 апреля по 4 мая. Предыдущий раз снижение цен по недельным данным наблюдалось с 26 августа по 1 сентября 2025-го, когда показатель достиг 0,08%.
В опубликованном ведомством документе сообщается, что за период с 28 апреля по 4 мая 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,98%. С начала месяца этот показатель равен 99,99%, а с начала года – 103,19%.
За прошедшую неделю цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 2,7% (против 1,6% неделей ранее). Сильнее всего подешевели огурцы (-11,6%) и помидоры (-7,5%), а также незначительно – бананы (- 0,5%) и яблоки (- 0,1%). При этом выросли цены на капусту (2,8%), лук (1,3%), свеклу и морковь (1,0%). Среди других продуктов заметнее всего подешевели яйца (-1%), вареная колбаса и рис (- 0,4%), в то время как рост показали фруктово-ягодные консервы для детского питания (0,6%), мясо кур (0,5%), гречка (0,4%) и сахар (0,3%).
Из непродовольственных товаров подорожали спички (1%), зубные щетки (0,6%), пасты (0,3%), туалетная бумага, пеленки и подгузники, прокладки (0,2%). При этом подешевели стиральные порошки (-0,2%) и хозяйственное мыло (-0,1%). Упали в цене телевизоры (-0,9%), электропылесосы (-0,7%) и смартфоны (-0,2%), цены на автомобили не изменились, бензин и дизель выросли на 0,1%. В числе медикаментов выросли цены на нимесулид (0,9%), ренгалин (0,8%), активированный уголь (0,5%) и валидол (0,4%), снизились – на нафазолин (-0,5%) и корвалол (-0,1%) .
Ранее стало известно, что после подписания соглашений между властями, торговыми сетями и поставщиками в 11 регионах России снизились торговые наценки и цены на социально значимые продукты. В среднем по 39 категориям товаров стоимость уменьшилась на 11,3%, особенно на помидоры (–34,7%), творог (–28,5%) и картофель (–20,7%). Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала активнее заключать такие соглашения, в том числе на яйца, хлеб, овощи и мясо. Также снизились оптовые цены на свинину: полутуша подешевела на 6% за неделю, а отдельные части – на 3–22%.
При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляла о значительном усилении проинфляционных рисков в российской экономике, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке и возможными корректировками бюджетной политики. По ее словам, из-за высоких инфляционных ожиданий показатель пока не стабилизировался на низких уровнях, а перегрев спроса практически исчерпан. Набиуллина также отметила высокую сберегательную активность граждан.
В то же время ранее ФАС выдала предостережения экспертам, публично прогнозировавшим рост цен на продукты и топливо в 2026 году. В ведомстве пояснили, что такие заявления могут быть восприняты бизнесом как сигнал к повышению цен и вызвать ажиотажный спрос, что содержит признаки нарушения закона о защите конкуренции.
Часть цикла
По мнению доцента департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Владимира Бессонова, дефляция случается в России регулярно – даже не на недельном, а на месячном уровне.
"Чаще всего это связано с сезонностью: индекс потребительских цен летом растет медленнее или даже снижается, а зимой – быстрее. Это нормальная ситуация, и она не означает ни замедления, ни ускорения инфляции. Чтобы понять реальную динамику, нужно убрать сезонную волну", – рассказал эксперт Москве 24.
При этом недельные данные демонстрируют высокую неинформативную волатильность, и чем меньше шаг по времени, тем она выше. Кроме того, недельный индикатор строится по более узкой информационной базе – примерно из 110 товаров вместо 550 в месячном.
"Платой за оперативность является точность. Основной показатель – индекс потребительских цен на месячной основе. Предварительные оценки на базе недельной статистики порой совпадают с месячными, а иногда заметно отличаются", – уточнил Бессонов.
Также, по словам экономиста, высокая инфляция не бывает стабильной. Если ее темпы возрастают, вместе с ними увеличивается и волатильность динамики индексов потребительских цен.
"Руку на отсечение, что не будет нового инфляционного ускорения, я бы не дал. Но есть причины для осторожного оптимизма. Банк России длительное время проводит жесткую денежно-кредитную политику, нет ничего удивительного в том, что она приносит плоды", – добавил экономист.
Кроме того, он уточнил, что экономика уже полтора года фактически находится в состоянии стагнации – рост реальных денежных доходов населения почти прекратился, что снижает давление со стороны спроса. В то же время впереди индексация тарифов на ЖКУ в июле, что является проинфляционным фактором.
"Также динамика цен зависит от событий, которые могут произойти. Например, кто знал, что в конце февраля президент США Дональд Трамп начнет очередную войну? Это имеет последствия, в том числе может сказаться и на динамике потребительских цен в России. Прогнозирование темпов инфляции – занятие особо неблагодарное", – сказал он.
В то же время, когда начинается новый урожай, стоимость плодоовощной группы падает. Еще один фактор для снижения цен – достаточно длительное укрепление реального обменного курса рубля. Тогда рост цен на импортируемые товары сдерживается или даже снижается, а страна ввозит значительную часть непродовольственных товаров.
Также в борьбе с инфляцией Банк России использовал повышение процентных ставок, что привело к уникальному периоду высоких реальных ставок по депозитам.
"Это сформировало сберегательную модель поведения, что способствует сдерживанию инфляции. Но у этого есть и негативные стороны: экономика "рантье" (можно ничего не делать и получать доход), угнетение инвестиционной активности из-за высоких ставок и низкого спроса", – отметил эксперт.
Кроме того, растет так называемый денежный навес – сбережения, которые когда-то начнут возвращаться на потребительский рынок и окажут инфляционное давление со стороны спроса. Этот эффект размазывается во времени, но никуда не уходит, резюмировал Бессонов.