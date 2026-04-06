Экономист Сафонов назвал три вида инвестиций, которые лучше не использовать

Вслед за ключевой ставкой ЦБ снижается доходность по накопительным счетам, отметили эксперты. Кроме того, специалисты назвали бриллианты бессмысленной инвестицией. Как организовать наиболее выгодный пассивный доход, разбиралась Москва 24.

Ниже ожиданий

Вслед за ключевой ставкой Банка России продолжает снижаться доходность накопительных счетов. Предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы Денис Астафьев рассказал агентству "Прайм", что средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках упала до 13,87% – это минимум с ноября 2023 года.

При этом прогноз ЦБ на 2026 год предполагает среднюю ключевую ставку на уровне 13,5–14,5%, и рынок уже отыгрывает это снижение. Астафьев пояснил, что накопительный счет с его плавающей ставкой в таком цикле оказывается проигрышным инструментом.





Денис Астафьев предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы Базовая ставка после промопериода у большинства банков не дотягивает и до 10%, а привлекательные "приветственные" 16–17% живут максимум два месяца. Тому, кто держит деньги на накопительном счете долго и не следит за условиями, банк фактически платит по минимуму.

По его мнению, разумная тактика сейчас – перекладывать средства в срочный вклад на 6–12 месяцев с фиксированной ставкой, пока она еще превышает 14%.

Тем временем эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев назвал бессмысленной инвестицией бриллианты, за исключением случаев с коллекционными крупными камнями, сообщает "Газета.ру".

"Мелкие камни уже много лет замещаются искусственными, чье качество сейчас настолько высоко, что анализ подлинности не имеет экономического смысла: вы заплатите такие деньги (и узнаете, предположим, что камень настоящий), что с учетом всех затрат покупка бриллианта не окупится никогда. Вы получите гарантированный убыток", – пояснил он.

Эксперт предупредил, что основной риск инвестиций в бриллианты – низкая ликвидность: продать их на внешних рынках практически нереально, а внутри РФ придется скинуть до половины исходной цены.

Ранее в Банке России рассказали, что по итогам 2025 года объем наличных сбережений россиян составил 17,1 триллиона рублей, что является рекордом. В частности, рублевые накопления выросли на 4,6%, тогда как в 2024-м показатель достигал не более 0,1%. Кроме того, впервые за три года наличные сбережения жителей страны в иностранной валюте увеличились на 100 миллионов долларов и достигли отметки в 92,2 миллиарда долларов.

В то же время один из опросов показал, что 75% россиян доверяют свои накопления банкам, а остальные предпочитают держать их дома. Чаще всего россияне копят "на всякий случай", при этом 40% заявили, что сбережений хватит более чем на три месяца. Средняя сумма на вкладе – 500–700 тысяч рублей, однако она может сильно отличаться в зависимости от региона, выяснили аналитики.

Верные способы

Накопительные счета – инструмент не для долгосрочных инвестиций: метод подходит, если нужно подержать деньги несколько недель, чтобы они не лежали без дела. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделилась независимый финансовый советник Марина Новикова.

"Для долгосрочных целей это не тот инструмент: банк в одностороннем порядке имеет право менять ставку в любой момент, когда захочет, повлиять на это нельзя. В этом ключевое отличие от депозита: здесь прописывается фиксированная ставка на определенный срок, и финансовая организация уже не имеет права ее менять", – рассказала специалист.

Если есть понимание, что в ближайшие полгода деньги не понадобятся, депозит еще можно найти под довольно выгодные ставки. На данный момент они выше, чем по накопительным счетам, обратила внимание эксперт.





Марина Новикова независимый финансовый советник Еще есть облигации, например федерального займа, – ценные бумаги, которые выпустило государство. Они пользуются спросом у инвесторов. Также можно рассмотреть корпоративные облигации: процент по ним гораздо выше, чем по депозитам, но при этом инвестор принимает на себя риск конкретной компании. Выбирая этот инструмент, нужно смотреть, что это за компания и насколько она устойчива.

Еще одним инструментом для получения пассивного дохода могут стать фонды денежного рынка. По ее словам, ставка по размещению денег в этом случае примерно соответствует ставке ЦБ и сейчас находится на уровне около 15%.

По ее словам, в сфере драгоценных металлов золотые монеты содержать намного проще, чем слитки, и стоят они гораздо дешевле.

"Золото – мягкий металл, и любая царапина сразу дает огромный дисконт. Кроме того, при приобретении слитка есть большой дисконт между ценой покупки и продажи: условно, сегодня человек может купить килограммовый слиток за 12 миллионов рублей, а через месяц продаст его за 9 миллионов", – объяснила специалист.

Также Новикова дала советы, как начать копить без значительного ущерба для уровня жизни. Она отметила, что для начала стоит откладывать 10% от дохода.

"Если хочется быстрее прийти к своим целям, то больше. Однако семья должна соизмерять траты с возможностью откладывать деньги, так как случаются непредвиденные расходы", – заключила Новикова.

В свою очередь, доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в разговоре с Москвой 24 назвал депозиты наиболее выгодным и надежным инструментом для консервативных накоплений на сегодняшний день.

"Они дают доходность на уровне 14–15% годовых, что как минимум превышает уровень инфляции. Все остальное, на мой взгляд, понятно только для профессионалов, которые могут в моменте определить, что выгодно, а что нет. Для обычного человека с консервативной стратегией банковский депозит – самый лучший способ сохранения и приумножения средств", – рассказал экономист.

Вложения в валюту Сафонов рекомендовать не стал, так как курс в значительной степени нерыночный, и прогнозировать его падение или рост крайне затруднительно.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Драгоценные металлы требуют очень длительных вложений – на срок не менее 10 лет, иначе курсовую разницу не отбить. Золотые и бриллиантовые украшения – не накопление, а расход денег. Если захочется их продать, нельзя будет получить ту цену, за которую все было куплено.

По его словам, ломбард примет украшение со скидкой, оценивая по стоимости металлолома, если только это не эксклюзивные вещи, принадлежавшие, например, царской семье.

"Что касается того, как начать копить без значительного ущерба для жизни: нет универсального процента от дохода, который нужно откладывать. Каждый решает для себя, исходя из своего бюджета. Если удастся избавиться от ненужных расходов, за счет этой экономии можно вкладывать средства в накопления", – уточнил эксперт.

Главное – действовать последовательно и не пытаться откладывать много и сразу. Начать нужно с малого, и со временем это войдет в привычку, резюмировал экономист.

