Рекордно низкое число россиян продолжает хранить деньги дома

Число россиян, которые держат накопления дома, сократилось до 12%. Это самый низкий показатель за 10 лет, сообщила "Газета.ру" со ссылкой на опрос.

В прошлом году 20% респондентов заявили, что оставляют деньги дома. Годом ранее так поступали примерно 25% опрошенных, тогда как 10 лет назад этот показатель достигал 60%.

"На сокращение показателя повлияла совокупность факторов", – указал финансовый советник и руководитель исследования Алексей Родин.

По его словам, россиян стали привлекать растущие ставки по вкладам. Свою роль также сыграли относительная стабильность финансового рынка, а также отсутствие отозванных лицензий у крупных игроков. К тому же россияне стали лучше разбираться в финансах и осознали, что деньги обесцениваются, если хранить их дома.

"Кроме того, с каждым годом растет доля тех, кто пытается пробовать различные инструменты инвестирования для получения регулярного пассивного дохода", – отметил Родин.

Согласно опросу, подавляющее большинство россиян (75%) доверяет свои сбережения банкам, а оставшиеся предпочитают держать часть денег дома. При этом 45% опрошенных вносят все накопленные деньги на один вклад, тогда как 25% разбивают их на два депозита. У 16% респондентов открыто три вклада, а у 14% – больше четырех.

На вопрос о цели накоплений участники опроса чаще всего объясняли, что копят "на всякий случай, про запас". В то же время только 40% из них указали, что их сбережений хватит, чтобы прожить более трех месяцев. На данный момент россияне держат на вкладе в среднем примерно 500–700 тысяч рублей, но эта цифра сильно отличается в зависимости от региона.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов призвал хранить часть средств в надежных инструментах, например гособлигациях или облигациях крупных компаний. По его словам, так у человека появится надежная подушка безопасности. Другую часть средств можно вложить в более рискованные активы, где потенциальная доходность выше, но и риск потерь больше.