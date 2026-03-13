Средние зарплаты россиян выросли на 13,5% по итогам 2025 года

Средние зарплаты россиян выросли на 13,5%, а реальные доходы – на 4,4% по итогам 2025 года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на итоговой коллегии ведомства.

Таких результатов, по его словам, удалось добиться благодаря принятым мерам и систематической работе. Это в том числе поспособствовало снижению уровня безработицы в стране до исторического минимума – 2,2%.

"На протяжении года устойчиво росли доходы наших граждан", – подчеркнул глава Минтруда.

В текущем году реальные доходы граждан могут вырасти еще на 4,8% по сравнению с 2025-м. Согласно прогнозу властей, в 2026–2030-х они будут расти примерно на 3–5% в год.

В свою очередь, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году должен вырасти как минимум на 8 тысяч рублей. Всего на уровне МРОТ в России зарплату получают около 4,5 миллиона человек.

