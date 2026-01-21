Фото: depositphotos/Fascinadora

Реальные доходы россиян могут вырасти на 4,8% в 2026 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на принятый правительством России план.

Согласно прогнозу властей, в 2026–2030-х реальные доходы россиян будут расти примерно на 3–5% в год. Например, в 2027-м рост составит 3,5%. А в последующие годы предполагаемый рост доходов составит 3,1% ежегодно.

При этом среднемесячная начисленная зарплата в России в октябре 2025 года составила 99 707 рублей. В январе – октябре 2025 года реальные зарплаты увеличились на 4,7% в годовом выражении, номинальные – на 14,4%.

Ранее сообщалось, что группа депутатов от разных фракций подготовила законопроект, обязывающий всех коммерческих работодателей ежегодно повышать зарплаты сотрудникам. Минимальный размер индексации должен соответствовать уровню инфляции за прошлый год.

По мнению авторов проекта, такие изменения создадут понятный и предсказуемый механизм повышения реальных доходов граждан.