Политика

В Госдуму внесут законопроект об обязательной ежегодной индексации зарплат

Группа депутатов от разных фракций во главе с главой комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым подготовила законопроект, обязывающий всех коммерческих работодателей ежегодно повышать зарплаты сотрудникам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Инициатива будет внесена на рассмотрение в понедельник, 12 января. Она предлагает конкретизировать статью 134 Трудового кодекса, которая уже предписывает индексировать зарплаты, но не устанавливает четких сроков и порядка.

Законопроект вводит обязательное ежегодное повышение оплаты труда – не реже одного раза в год. Минимальный размер индексации должен соответствовать уровню инфляции за прошлый год.

По мнению авторов проекта, такие изменения создадут понятный и предсказуемый механизм повышения реальных доходов граждан, сократят число трудовых споров и обеспечат единообразие в применении норм об индексации по всей России.

Ранее на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект о праве работника на выбор зарплатного банка в момент заключения трудового договора. Его авторами выступили депутаты от КПРФ Николай Коломейцев и Алексей Куринный.

По мнению парламентариев, отсутствие четкого нормативного закрепления данного момента приводит к тому, что у работодателя появляется возможность навязывать выбор банка сотруднику.

политикаобщество

