Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 13:04

Экономика

"АвтоВАЗ" начал производство обновленной Lada Vesta Sport

Фото: 123RF.com/truecash2012

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" объявил о старте производства автомобиля Lada Vesta Sport нового поколения, следует из сообщения пресс-службы компании.

"Автомобиль с доработанным спортивным шасси и самым мощным в серийной линейке Lada двигателем получил ряд технических обновлений", – говорится в публикации.

На данный момент известно, что модель будет выпускаться в кузовах седан и универсал, однако детали о ценах и комплектациях будут объявлены при начале продаж.

Главными отличиями новой Vesta Sport от стандартных моделей станут форсированный двигатель, усиленная спортивная подвеска и высокоэффективная тормозная система.

В частности, двигатель был разработан на базе 1,8-литрового мотора EVO, мощность которого увеличена до 147 лошадиных сил, что на 21% больше, чем у предыдущей версии. Крутящий момент, в свою очередь, возрос на 8%. При этом двигатель сохранил запас прочности и соответствие экологическому стандарту Евро-5. Интерьер и электронные системы также подверглись модернизации.

Базовый кузов будет собираться на заводе "АвтоВАЗа", а спортивные компоненты установят уже в ателье Lada Sport, где одновременно производятся и гоночные автомобили.

Уточняется, что впервые в этой модели используется 6-ступенчатая механическая коробка передач, способная справляться с высоким крутящим моментом и улучшающая динамику ускорения.

"Дизайн экстерьера Lada Vesta Sport включает аэродинамический обвес для повышения устойчивости на высокой скорости. Интерьер отделан в фирменной для спортивной линейки Lada черно-красной цветовой гамме; рулевое колесо и рычаг МКПП имеют кожаную оплетку. Установлены сиденья с развитой боковой поддержкой", – добавляет производитель.

Кроме того, бортовой компьютер автомобиля оснащен функциями для фиксации времени и скорости, что делает его подходящим для участия в гоночных соревнованиях.

Ранее стало известно, что в январе продажи новых автомобилей Lada в России упали на 28,7%. Несмотря на такие показатели, марка все равно возглавила рейтинг продаж.

В частности, в первом месяце 2026 года было продано 19 644 этих автомобилей. Всего же за этот период в стране реализовали 80,6 тысячи новых машин. Это на 9,5% меньше, чем в прошлом году.

Читайте также


бизнесэкономикатранспортавто

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика