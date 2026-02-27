"АвтоВАЗ" начал производство обновленной Lada Vesta Sport

Фото: 123RF.com/truecash2012

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" объявил о старте производства автомобиля Lada Vesta Sport нового поколения, следует из сообщения пресс-службы компании.

"Автомобиль с доработанным спортивным шасси и самым мощным в серийной линейке Lada двигателем получил ряд технических обновлений", – говорится в публикации.

На данный момент известно, что модель будет выпускаться в кузовах седан и универсал, однако детали о ценах и комплектациях будут объявлены при начале продаж.

Главными отличиями новой Vesta Sport от стандартных моделей станут форсированный двигатель, усиленная спортивная подвеска и высокоэффективная тормозная система.

В частности, двигатель был разработан на базе 1,8-литрового мотора EVO, мощность которого увеличена до 147 лошадиных сил, что на 21% больше, чем у предыдущей версии. Крутящий момент, в свою очередь, возрос на 8%. При этом двигатель сохранил запас прочности и соответствие экологическому стандарту Евро-5. Интерьер и электронные системы также подверглись модернизации.

Базовый кузов будет собираться на заводе "АвтоВАЗа", а спортивные компоненты установят уже в ателье Lada Sport, где одновременно производятся и гоночные автомобили.

Уточняется, что впервые в этой модели используется 6-ступенчатая механическая коробка передач, способная справляться с высоким крутящим моментом и улучшающая динамику ускорения.

"Дизайн экстерьера Lada Vesta Sport включает аэродинамический обвес для повышения устойчивости на высокой скорости. Интерьер отделан в фирменной для спортивной линейки Lada черно-красной цветовой гамме; рулевое колесо и рычаг МКПП имеют кожаную оплетку. Установлены сиденья с развитой боковой поддержкой", – добавляет производитель.

Кроме того, бортовой компьютер автомобиля оснащен функциями для фиксации времени и скорости, что делает его подходящим для участия в гоночных соревнованиях.

Ранее стало известно, что в январе продажи новых автомобилей Lada в России упали на 28,7%. Несмотря на такие показатели, марка все равно возглавила рейтинг продаж.

В частности, в первом месяце 2026 года было продано 19 644 этих автомобилей. Всего же за этот период в стране реализовали 80,6 тысячи новых машин. Это на 9,5% меньше, чем в прошлом году.

