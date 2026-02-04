Форма поиска по сайту

04 февраля, 07:23

Транспорт

Продажи новых автомобилей Lada в РФ упали на 28,7% в январе

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Продажи новых автомобилей Lada в России упали на 28,7% в январе. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат", ссылаясь на данные компании ППК.

При этом Lada все равно возглавила рейтинг продаж. В январе продано 19 644 этих автомобилей. Всего же за этот период в стране продали 80,6 тысячи новых машин. Это на 9,5% меньше, чем в прошлом году.

Если смотреть на рыночную долю марки, то в первом месяце 2026 года она составила 24,4% против 31% в январе 2025-го.

В десятку лидеров рейтинга новых автомобилей российского рынка вошли сразу пять моделей Lada. На первом месте Granta. В январе было продано 7,6 тысячи машин. Vesta осталась на пятой позиции (3 тысячи авто).

Также в топ-10 оказалась Niva Travel, которая расположилась на шестой строчке с результатом 3 тысячи автомобилей. Legend заняла седьмое место. Этих машин продали 2,4 тысячи штук. Восьмое место у Iskra – 2,17 тысячи.

Ранее в России на 44% выросли продажи подержанных китайских автомобилей. В 2025 году на вторичном рынке страны перерегистрировали 283 100 таких авто. Самыми популярными марками стали Chery (21,9%), Geely (19,6%) и Haval (13,6%).

Мосгортранс первым в России закупил новые электромобили LADA e-Largus

