Новости

Новости

03 февраля, 14:39

Транспорт

Власти Китая запретили выпускать автомобили со скрытыми дверными ручками

Фото: depositphotos/blnt07

Власти Китая запретили выпускать автомобили со скрытыми и электронными дверными ручками из соображений безопасности. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание TechCrunch.

Новые правила были утверждены министерством промышленности и информационных технологий КНР. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2027 года.

Отмечается, что теперь во всех новых автомобилях будет устанавливаться механическая система на дверях. Исключением станет только багажник. Механизм открывания необходимо делать и внутри салона.

Как говорится в материале, власти Китая первыми в мире обратили внимание на проблему скрытых ручек, из-за которых во время ДТП водители нередко оказывались заблокированы внутри автомобилей.

При этом авторы статьи напомнили, что такие ручки популярны не только среди китайских автомобилей. Например, они стали визитной карточкой Tesla.

Ранее в России на 44% выросли продажи подержанных китайских автомобилей. В 2025 году на вторичном рынке страны перерегистрировали 283 100 таких авто. Самыми популярными марками стали Chery (21,9%), Geely (19,6%) и Haval (13,6%).

