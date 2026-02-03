Форма поиска по сайту

03 февраля, 21:22

Политика
Reuters: ВС США сбили иранский беспилотник в Аравийском море

ВС США сбили иранский БПЛА в Аравийском море

Фото: ТАСС/Zuma/Gianluca Vannicelli

Вооруженные силы США сбили иранский дрон, который летел в сторону американского атомного авианосца "Авраам Линкольн" в Аравийском море. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, истребитель F-35 ликвидировал БПЛА "Шахед-139".

В декабре 2025 года в Иране прошли масштабные протесты. Причиной послужили девальвация местной валюты и последующий рост цен. Позже акции приобрели политический характер.

В Иране обвинили в организации беспорядков США и Израиль. Американский президент Дональд Трамп призывал протестующих захватить госучреждения в республике и пообещал отправить помощь участникам митингов. Кроме того, он пригрозил Тегерану ударами, если протестующие будут погибать якобы от действий правоохранительных органов.

Позже Трамп заявил, что Белый дом направляет в регион значительные силы, в том числе военные корабли. В ответ на это в Тегеране посоветовали американским военным попрощаться со своими семьями, если они совершат акт агрессии против исламской республики.

