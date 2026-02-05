Врач Костюнин: снег в ботинках может привести к циститу и проблемам с почками

Фото: depositphotos/loriklaszlo

Снег в ботинках в морозную погоду грозит циститом и проблемами с почками. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил врач-уролог, андролог одной из клиник Филипп Костюнин.

Он пояснил, что мочевой пузырь человека и мочеполовая система в целом достаточно чувствительны к холоду. А переохлаждение становится стрессом.

По словам врача, в организме большинства людей постоянно живут условно-патогенные бактерии, которые не несут вреда при сильном иммунитете. Однако они активизируются из-за снижения защитных сил слизистой оболочки мочевого пузыря при переохлаждении. Их активное размножение и становится причиной воспаления – цистита.

При этом симптомы данного заболевания очень яркие, отметил Костюнин. Человек может начать часто ходить в туалет, испытывать боли при мочеиспускании и внизу живота. В моче даже может наблюдаться кровь. Необходимо лечение, чтобы инфекция не добралась до почек.

Также после переохлаждения могут сразу появиться проблемы и с почками, предупредил специалист. Пиелонефрит протекает еще труднее. Как правило, у человека поднимается температура и болит спина. У мужчин к тому же могут возникнуть простатит и воспаление яичек, так как предстательная железа и репродуктивные органы очень чувствительны к холоду.

У женщин же из-за переохлаждения также могут возникать воспаления органов малого таза. Организм страдает в целом, человек становится более подвержен ангинам, простудам и прочим инфекциям.

Костюнин посоветовал не заниматься самолечением и не думать, что заболевание пройдет само. Нельзя и самостоятельно принимать антибиотики. Если своевременно обратиться к урологу, болезнь не станет хронической и быстро отступит.

Чтобы не заболеть, специалист порекомендовал перед выходом на улицу надевать несколько слоев одежды и особенно защищать ноги, низ живота и поясницу. Кроме того, нельзя терпеть позывы к мочеиспусканию – это приводит к перерастягиванию мочевого пузыря, нарушая его работу.

Не стоит забывать про питье – около 30 миллилитров на килограмм массы тела в сутки. Лучшим выбором станут теплая вода и морсы. Хуже всего на организм влияют алкоголь и кофеин. Главное – поддерживать иммунитет, не переохлаждаться и быть достаточно активным, заключил врач.

