13 января, 10:05

Общество
Эксперт Алешкин: в морозы нужно помнить о правиле трех слоев одежды

Эксперт рассказал, как подобрать одежду для прогулок в морозы

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Для прогулок в морозы следует надевать три слоя одежды. Об этом aif.ru рассказал инструктор по выживанию в экстремальных условиях Дмитрий Алешкин.

По его словам, правило трех слоев одежды помогает легче перенести сильные перепады температуры, которые возникают в морозы из-за того, что люди периодически заходят в помещения и общественный транспорт, а потом опять выходят на улицу. В качестве первого слоя лучше всего использовать термобелье, а поверх него надевать флис. Далее уже идет плотная одежда, которая защищает от ветра и выводит влагу.

Эксперт добавил, что в холодную погоду обязательно наличие шапки, так как она сохраняет тепло за счет плотного прилегания. Капюшон уже можно использовать как дополнение. Без шапки он пропускает ветер. Чтобы защитить руки, лучше использовать варежки вместо перчаток – в них всегда теплее.

Алешкин отметил, что верхняя одежда из ветрозащитной мембраны станет лучшим выбором, так как шубы хоть и хорошо греют, но могут не спасти от ветра. Кроме того, меховые изделия достаточно тяжелые и добавляют объем, что может быть неудобно при поездках в общественном транспорте. Мембранную куртку же легко снять при необходимости, так как она практически ничего не весит.

Ранее врач-офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, что в зимнее время чаще возникают сухость, песок, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру. Причиной являются холод и ветер. Под их влиянием слезная пленка также начинает быстрее испаряться, делая поверхность глаза более уязвимой. Чтобы уберечься от негативных факторов зимой, важно поддерживать микроклимат дома и на работе.

обществопогода

