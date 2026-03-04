Форма поиска по сайту

04 марта, 09:29

Город

Москва выставила на торги два коммерческих помещения в Ховрине

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Город выставил на аукционы два коммерческих помещения для бизнеса в новом жилом комплексе в столичном районе Ховрино. Об этом рассказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Площадь помещений составляет 84 и 97,7 квадратного метра. Объекты располагаются рядом с Северо-Восточной хордой (СВХ), станцией Грачевская МЦД-3 и парком.

"Удобное местоположение, наличие зеленых зон и развитая инфраструктура вокруг открывают перспективы для размещения предприятий сферы услуг. Площадь и планировка помещений позволяют открыть здесь магазины, фотостудии, коворкинги, мастерские и арт-пространства", – приводятся слова Пуртова на портале мэра и правительства столицы.

Помещения находятся в доме 2а, корпусе 7, на Клинской улице. Они имеют все основные инженерные коммуникации и отдельный вход.

Подать заявку на торги можно до 16 марта. Аукционы проведут 24 марта на площадке "Росэлторг".

"Коммерческая недвижимость в районах с преобладанием жилой застройки может быть особенно интересна инвесторам, которые планируют работать в сегменте B2C и ориентируются на потребности местных жителей", – указала руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

В прошлом году в доме на Клинской улице было приобретено шесть коммерческих объектов, общая площадь которых превышает 630 квадратных метров. Площадь самого большого из них составляет 125,3 квадратного метра, а двух самых маленьких – 90,8 и 94.

Ранее пять коммерческих помещений свободного назначения выставили на городские торги в Троицке. Их площадь варьируется от 84,5 до 151,3 квадратного метра. Они находятся по адресу улица Академика Дыхне, дома 8 и 16. Объекты расположены на первых этажах и имеют отдельные входы.

Рижский вокзал в Москве выставили на продажу

