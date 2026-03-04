В Египте обнаружили саркофаги "Певиц Амона" и запечатанные папирусы

Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

В Верхнем Египте археологи обнаружили погребальное хранилище, в котором сохранились 22 ярко расписанных деревянных саркофага и восемь папирусов. Находки были сделаны в некрополе Асасиф на западном берегу Луксор, сообщает журнал Arkeonews.

Вырубленная в скале прямоугольная камера датируется эпохой Третьего переходного периода (около 1070–664 годов до нашей эры). Предполагается, что сюда на хранение переносили саркофаги из более ранних гробниц. Гробы выстраивались слоями в десять горизонтальных рядов, а крышки ставились отдельно от оснований для экономии пространства. Такой подход указывает на организованный процесс, который мог контролироваться религиозными центрами Фив. Несмотря на то что в Третий переходный период захоронения часто грабили, в большинстве найденных саркофагов сохранились мумии.

Хотя некоторые гробы не подписаны, на них неоднократно упоминается титул "Певица Амона". Носящие его женщины были жрицами бога Амона и принимали участие в церемониях Карнакского храма. В годы политической раздробленности власть в Верхнем Египте сосредоточилась в руках служителей этого культа. В погребальной традиции на важность принадлежности к культу может указывать использование титула вместо личного имени.

Кроме саркофагов, археологи обнаружили в камере керамические сосуды, где могли храниться натрон, масла, смолы или льняные материалы, применявшиеся при бальзамировании. Внутри крупного керамического сосуда были найдены восемь папирусов, некоторые из которых запечатаны глиной. Нетронутые печати представляют большую археологическую редкость и могут стать кладезем для новой информации о древней эпохе.

Исследователи предполагают, что документы способны пролить свет на особенности управления храмами, литургии, традиции мумификации или экономической политики жрецов Амона. Наряду с текстом интерес для ученых представляют способы хранения свитков и состав органических остатков.

Все обнаруженные вещи подтверждают гипотезу о том, что эта камера представляет собой не отдельные захоронения, а входит в храмовую структуру. Для сохранения находок в их первозданном виде реставраторы укрепили структуру саркофагов и штукатурку, а также очистили росписи.

