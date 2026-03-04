Трамваи задерживаются на Волоколамском шоссе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Неполадки в движении четырех трамваев фиксируются на Волоколамском шоссе. Об этом столичный Дептранс предупредил в своем телеграм-канале.

Задержки наблюдаются около остановки "Университет РОСБИОТЕХ" у рейсов, следующих по маршрутам № 6, 15, 23 и 28.

В связи с этим пути следования городского транспорта подверглись временной корректировке. Пассажиров призвали быть внимательными и ориентироваться на объявления водителей.

Ранее Сергей Собянин анонсировал пополнение столичной трамвайной сети вагонами нового поколения, а также продление линии и модернизацию депо.

В частности, в этом году планируется запустить диаметр Т2 длиной 33 километра – от метро "Чертановская" до станции Новогиреево МЦД-4. Также будут получены 50 современных односекционных новейших трамваев с автономным ходом и завершено полное обновление трамвайного парка города.