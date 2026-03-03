Собянин сообщил о планах расширения трамвайной сети Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Столичную трамвайную сеть ждут вагоны нового поколения, продление линий и модернизация депо. Об этом рассказал Сергей Собянин в MAX.

По словам мэра, 2025 год можно по праву назвать годом Московского трамвая.

"Мы открыли новую линию на проспекте Академика Сахарова, восстановили линию на Трифоновской улице, а также обновили трамвайное депо имени П. Л. Апакова. Сегодня в столице работает самый длинный городской трамвайный диаметр в мире – Т1. Его протяженность равна 27 километрам", – напомнил Собянин.

Сейчас пассажиров перевозят порядка 50 новых трамваев "Львенок-Москва" с автономным ходом. Как отметил глава города, пиковый пассажиропоток на маршруте Т1 достиг 78 тысяч поездок в сутки. Такой результат на 50% превышает прогнозные показатели.

Кроме того, добавил мэр, был запущен первый в мире полностью беспилотный трамвай. Он регулярно курсирует в районе Строгино.

Собянин подчеркнул, что планируется в текущем году запустить диаметр Т2 длиной 33 километра – от метро "Чертановская" до станции Новогиреево МЦД-4. Также будут получены 50 современных односекционных новейших трамваев с автономным ходом и завершено полное обновление трамвайного парка города.

По словам мэра, город намерен ввести еще 11 трамваев Краснопресненской трамвайной сети. Это позволит увеличить их количество до 15. А до 2030 года будут реконструированы 4 депо и перепрофилирован бывший 7-й троллейбусный парк на Нагатинской улице в трамвайное депо.

Также до конца 2027 года в планах продолжить расширение трамвайной сети, включая продление линий на шоссе Энтузиастов в район Ивановское и на улице Академика Королева до телецентра и станции МЦД Останкино. Помимо этого, оснастят беспилотными технологиями около 2/3 столичной трамвайной сети.

Ранее сообщалось, что свыше 100 приподнятых платформ установили на трамвайных остановках по всей Москве в течение последнего года. Более половины из них раньше находились на проезжей части. Установленные платформы расположены на одном уровне с низким полом трамвая. Кроме того, сооружения снижают риск ДТП с участием пешеходов.