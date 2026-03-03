Второе землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Сочи

Фото: 123RF.com/mahout

Повторное землетрясение произошло в Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Университета "Сириус" Артема Крылова.

По его словам, эпицентр сейсмособытия оказался недалеко от эпицентра первого землетрясения, а магнитуда подземных толчков составила 4,7.

Первое землетрясение 3 марта фиксировалось в 33 километрах от Сочи магнитудой 4,4. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. О пострадавших, разрушениях или об угрозе цунами не сообщалось.

До этого подземные толчки ощущались в районе Новороссийска. Интенсивность землетрясения составила 2–3 балла, а магнитуда – 3,5. Эпицентр находился в море, на глубине порядка 10 километров. Повреждений и пострадавших не было.

