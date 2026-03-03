Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в 33 км от Сочи

Фото: depositphotos/vchalup2

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в 33 километрах от Сочи, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки произошли в 15:09 по московскому времени. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров.

Информация о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не приводится.

Ранее землетрясение магнитудой 3,5 произошло в районе Новороссийска. Интенсивность подземных толчков составила 2–3 балла, эпицентр находился в море, на глубине порядка 10 километров. Повреждений и пострадавших не было зафиксировано.