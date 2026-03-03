03 марта, 22:10Транспорт
Движение ограничено по 1-й Северодонецкой улице в связи с возгоранием в ЮЗАО
Фото: Москва 24
Движение ограничено по 1-й Северодонецкой улице в связи с возгоранием на юго-западе Москвы. Об этом предупредила Госавтоинспекция в своем канале в мессенджере МАХ.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые контролируют беспрепятственный проезд спецтехники, задействованной в тушении огня. Одновременно с этим специалисты регулируют движение транспорта, направляя его на соседние улицы.
"Выбирайте маршруты объезда", – призвали в ведомстве.
О возгорании на Новобутовской улице стало известно вечером 3 марта. Огонь охватил частный деревянный дом. В оперативных службах уточняли, что пламя перекинулось и на строительные бытовки, распространившись на 60 квадратных метров.