03 марта, 20:41

Транспорт

МЭР РФ рекомендовал приостановить продажу туров в страны Ближнего Востока

Фото: depositphotos/Chalabala

Минэкономразвития России призвало туроператоров приостановить продажу туров и других соответствующих услуг в государства Ближнего Востока, включая ОАЭ, следует из заявления пресс-службы ведомства.

Рекомендации будут действовать до стабилизации обстановки в регионе. До этого же момента свою актуальность сохранит и призыв к гражданам России по отказу от посещения вышеуказанных стран.

Тем временем Ространснадзор продолжает мониторить реализацию вывозных рейсов из государств Ближневосточного региона для соблюдения прав и законных интересов возвращающихся на родину россиян, добавили в пресс-службе федеральной службы.

В частности, ведомство проверяет актуальность расписания рейсов и при необходимости выясняет причины их корректировок. Особое внимание уделяется выполнению перевозчиками обязательств перед пассажирами в соответствии с законодательством.

Помимо этого, специалисты отслеживают получение клиентами всех сведений о статусе рейсов, местах ожидания и порядке обслуживания, а также организацию при длительных задержках дополнительных услуг, включая размещение в отелях, питание и обеспечение связью.

Аналогичные рекомендации ранее опубликовало и министерство иностранных дел России. Предупреждение дипведомства было дополнено призывом принимать гражданами, находящимися в странах Персидского залива, повышенные меры личной безопасности, а также поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками.

Все вышеупомянутые указания были даны на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, который обострился после объявления Израилем и США военной операции против Ирана.

Первые удары были нанесены 28 февраля. По мнению американского лидера Дональда Трампа, боевые действия могут затянуться до 4–5 недель. Однако он подчеркнул, что у Америки достаточно ресурсов для продолжения военных мероприятий значительно дольше.

Тем не менее эксперты заявили, что конфликт пошел для США по незапланированному сценарию. В частности, генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров высказал мнение, что Трамп рассчитывал, что Исламская Республика будет ослаблена в течение первых трех дней. Но пока что добиться значительных успехов не удалось.

Политолог прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

