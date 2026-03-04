Форма поиска по сайту

01:51

Политика
Tasnim: ПВО Ирана сбила американский истребитель в небе над Кувейтом

ПВО Ирана сбила американский истребитель в небе над Кувейтом

Фото: AP Photo/Uncredited

Иранские средства ПВО сбили американский истребитель F-15. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По предварительной информации, самолет был сбит в небе над Кувейтом. Пилоты катапультировались.

Как уточнил иранский телеканал SNN, один из пилотов после приземления был задержан сотрудниками кувейтских служб безопасности.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала израильские территории, а также американские военные базы, расположенным в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

2 марта, в Катаре заявили об уничтожении двух летевших из Ирана самолетов. Также силы ПВО перехватили 7 баллистических ракет и два беспилотника.

Число жертв эскалации среди мирного иранского населения достигло 787 человек. Погибли в том числе верховный лидер Али Хаменеи, министр обороны генерал-лейтенант Азиз Насирзаде и начальник Генштаба генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
