В США заявили об уничтожении ряда военных объектов Ирана

Фото: AP Photo/Mohsen Ganji

Вооруженные силы США уничтожили несколько военных объектов Ирана. Об этом говорится в публикации Центрального командования ВС в соцсети Х.

Утверждается, что американские военные ликвидировали командно-пропускные пункты Корпуса стражей исламской революции (КСИР), средства ПВО, пусковые установки ракет и БПЛА, а также военные аэродромы.

Ранее КСИР заявил об ударе по авиабазе Соединенных Штатов в районе Шейх-Иса в Бахрейне. По данным корпуса, при атаке были задействованы 20 дронов и 3 баллистические ракеты. В результате удара разрушены командно-штабное здание авиабазы и топливные цистерны.

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. В ответ на это Исламская Республика ударила по еврейскому государству, а также американским базам в странах Персидского залива.

По словам президента США Дональда Трампа, операцию против Ирана планировалось проводить в течение 4–5 недель, однако есть потенциал увеличить сроки. Он считает, что Белый дом вплотную приблизился к выполнению всех поставленных задач.