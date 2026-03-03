Политолог Баширов: операция США в Иране – война за то, как должен выглядеть мир

Фото: AP Photo/Hussein Malla

Операция США и Израиля в Иране является идеологической войной, заявил политолог Марат Баширов в эфире радио КП.

"Это война за то, как должен выглядеть мир. Все равны или есть какие-то страны и их руководители, которые имеют право делать все что угодно? Без закона, без всего. Вот то, что нам сейчас демонстрирует Израиль и США", – отметил он.

По его словам, США и Израиль рассчитывали, что удары по военным и политическим центрам Ирана приведут к перевороту в стране. Однако эти ожидания не оправдались. Хотя в отдельных провинциях проживают группы, способные на локальные выступления, организовать переворот на всей территории они не могут.

"Где-то они выйдут, и дальше американские и израильские телекомпании будут показывать, что это везде, но это не так", – заверил Баширов.

Он считает, что без наземной операции завершить даже промежуточный этап не удастся. Если Иран продержится еще неделю, международная поддержка вокруг него возрастет, и это станет поражением США.

Как отметил политолог, если рассуждать цинично, такое развитие выгодно России и Китаю, демонстрируя, что Штаты не всесильны. Однако он подчеркнул, что не хотел бы успеха за чужой счет – Россия справляется и сама.

США и Израиль нанесли первые удары по Ирану 28 февраля. В ответ республика атаковала еврейское государство, а также американские военные объекты, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Как заявлял госсекретарь США Марко Рубио, страна не рассматривает возможность проведения наземной операции в Иране, однако американский лидер Дональд Трамп готов применить такой сценарий для реализации поставленных задач, если потребуется.

Сам глава Белого дома отмечал, что Вашингтон подошел к завершающей стадии реализации целей. Также, по его словам, США обладают мощным запасом вооружения, что позволяет вести войны "вечно".

