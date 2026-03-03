Трамп заявил, что США близки к достижению целей в операции против Ирана

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп считает, что Белый дом вплотную приблизился к выполнению всех задач в рамках текущей военной операции против Ирана. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу NewsNation.

"Мы уже почти у цели. Мы наносим серьезный урон и основательно отбрасываем их назад", – подчеркнул Трамп.

При этом глава Белого дома не уточнил, о каких именно целях идет речь и какие результаты уже достигнуты.

Израиль и Штаты нанесли первые удары по территории Ирана 28 февраля. В ответ на эти действия Исламская Республика атаковала Израиль, а также военные объекты США, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В результате американо-израильских ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Также жертвами атак стали министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генерального штаба Абдольрахим Мусави.

На фоне этих событий госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп не рассматривают возможность проведения наземной операции в Иране, однако он готов применить этот сценарий для реализации поставленных задач.