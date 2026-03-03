Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 08:23

Технологии

ИИ-репетитор для подготовки к ЕГЭ внедрили в МЭШ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Московской электронной школе открыли доступ к ИИ-помощнику для подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на городской департамент образования и науки.

Теперь ученики 10–11-х классов смогут перейти из электронного дневника на образовательную платформу "Яндекс учебник" и воспользоваться "Репетитором AI" по математике и информатике.

В ведомстве отметили, что МЭШ ежегодно обновляет видеоразборы заданий ЕГЭ, тесты с автопроверкой, интерактивные приложения и рекомендации. Новый ИИ-помощник объясняет теорию, помогает понять логику выполнения заданий и пошагово разбирает решения в формате диалога.

Также на платформе доступен интерактивный тренажер по каждому заданию ЕГЭ по математике базового и профильного уровней и информатике. Упражнения сгруппированы по темам, их можно фильтровать по типу, уровню сложности и дате публикации. Прогресс отслеживается с помощью системы цветовых подсказок, выполненные задания отмечаются зелеными галочками.

Воспользоваться сервисом можно в разделе "Экзамены" электронного дневника МЭШ или в мобильном приложении "Дневник МЭШ" в разделе "Школа", перейдя по баннеру "Яндекс учебник". Авторизация возможна через "Яндекс ID" для сохранения статистики и прогресса, однако сервис доступен и без входа в аккаунт.

В число наиболее популярных предметов для сдачи ЕГЭ у выпускников вошли профильная математика, обществознание, информатика, биология и физика.

В частности, в 2026 году физику сдадут на 24,4% выпускников больше, чем годом ранее. Рост интереса к биологии составил 7,4%, а к информатике – 6%.

В Москве начались практикумы по подготовке к ЕГЭ более чем по 40 программам

Читайте также


образованиетехнологиигород

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика