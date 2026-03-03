ИИ-репетитор для подготовки к ЕГЭ внедрили в МЭШ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Московской электронной школе открыли доступ к ИИ-помощнику для подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на городской департамент образования и науки.

Теперь ученики 10–11-х классов смогут перейти из электронного дневника на образовательную платформу "Яндекс учебник" и воспользоваться "Репетитором AI" по математике и информатике.

В ведомстве отметили, что МЭШ ежегодно обновляет видеоразборы заданий ЕГЭ, тесты с автопроверкой, интерактивные приложения и рекомендации. Новый ИИ-помощник объясняет теорию, помогает понять логику выполнения заданий и пошагово разбирает решения в формате диалога.

Также на платформе доступен интерактивный тренажер по каждому заданию ЕГЭ по математике базового и профильного уровней и информатике. Упражнения сгруппированы по темам, их можно фильтровать по типу, уровню сложности и дате публикации. Прогресс отслеживается с помощью системы цветовых подсказок, выполненные задания отмечаются зелеными галочками.

Воспользоваться сервисом можно в разделе "Экзамены" электронного дневника МЭШ или в мобильном приложении "Дневник МЭШ" в разделе "Школа", перейдя по баннеру "Яндекс учебник". Авторизация возможна через "Яндекс ID" для сохранения статистики и прогресса, однако сервис доступен и без входа в аккаунт.

В число наиболее популярных предметов для сдачи ЕГЭ у выпускников вошли профильная математика, обществознание, информатика, биология и физика.

В частности, в 2026 году физику сдадут на 24,4% выпускников больше, чем годом ранее. Рост интереса к биологии составил 7,4%, а к информатике – 6%.