03 марта, 09:53

Город

Более 550 тысяч анализов качества воды провели в Москве с начала года

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Более 550 тысяч анализов качества воды проведено с Москве с начала 2026 года. Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства в МАХ.

"В настоящее время состояние столичной воды анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей – всего их порядка 200. Качество воды контролируем на всем пути ее движения – от водоисточника до конечного потребителя", – подчеркнул заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Забор проб совершается в 250 точках. Параллельно с лабораторным контролем в столице действуют свыше 500 автоматических анализаторов, которые фиксируют сведения в режиме реального времени. Приборы могут круглосуточно следить за изменениями основных показателей состава воды. После них данные передаются в единую информационную систему, при помощи которой специалисты оперативно принимают решения.

Ежедневно мегаполис потребляет около 3 миллионов кубометров воды. В городе проложено почти 13 тысяч километров водопроводных сетей. Водоподготовка проводится на Северной, Восточной, Западной и Рублевской станциях.

Ранее сообщалось, что около 35,2 километра сетей водоснабжения и водоотведения обновили и построили в Южном административном округе (ЮАО) Москвы в 2025 году. Из этого объема более 25 километров пришлось на новое строительство, еще около 10 километров – на реконструкцию действующих коммуникаций.

Городские службы начали приводить столицу в порядок после зимы

