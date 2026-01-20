Роботы коммунальных служб Москвы находят протечки и чистят засоры

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Роботы активно помогают специалистам московских коммунальных и инженерных служб, они находят протечки и чистят засоры. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Современные технологии, которые сейчас используются в сфере городского хозяйства, помогают сделать работы более качественными и безопасными, а также сократить сроки их выполнения.

Например, роботы, помогающие специалистам Мосводоканала, могут оценить качество монтажа трубопроводов, найти в них посторонние предметы, сообщить о состоянии цементно-песчаного покрытия. Во время плановых осмотров их опускают прямо в трубопровод. Изображение передаются на специальный экран, после чего работники решают, что делать дальше. На трубах диаметром до 100 миллиметров используется проталкиваемый модуль. Если диаметр трубы больше, туда могут опуститься колесные комплексы.

Плавучая техника применяется для оценки качества самотечных канализационных коллекторов, которые представляют из себя трубы диаметром 700 миллиметров и более. Для ее использования не приходится предварительно осушать трубу. Роботом управляет оператор, а информация потом хранится на жестком диске. В целом роботы способны осмотреть трубы диаметром от 50 миллиметров до 3 метров.

В службе телеинспекции ГУП "Мосводосток" используют 5 таких комплексов для оценки водосточной сети. Роботы могут осмотреть трубы диаметром от 200 до 1,8 тысячи миллиметров, что человеку сделать достаточно трудно.

Применяемый робот имеет 4 колеса, камеру и 2 светодиодных фонаря. Он соединен с 300-метровым кабелем и может повернуться на 360 градусов. Управляется также оператором, который имеет доступ к рабочей станции. Техника не только находит повреждения, но и обращает внимание на загрязнения, которые влияют на пропускную способность потока.

На экране специалисты могут видеть показатели всех датчиков. До начала работы технику заполняют сухим азотом, чтобы влага не скапливалась в системе и камере. Это также обеспечивает герметичность комплекса.

Специальная камера применяется сотрудниками ГУП "Моссвет" для исследования кабельной канализации, по которой проходят линии электропередачи. Осматривать их необходимо, так как они расположены под землей, из-за чего повышается риск проникновения туда грунтовых и дождевых вод и грязи с дорог.

У инспекционного видеокомплекса есть монитор, 30-метровый кабель с подсветкой и камерой. Найденный с его помощью мусор или грязь убирает специальная техника.

Работники Мосгаза же используют роботизированные рентгеновские установки для проверки сварных соединений во время строительства газопроводов. Управляются они при помощи особого пульта. Роботы могут отправлять рентгеновское оборудование на расстояние до 2,5 километра внутри трубы.

Вся техника, применяемая в газовом хозяйстве, отечественного производства. Роботы и комплектующие вместе весят примерно 50 килограммов. Работать непрерывно они способны до 8 часов при температуре от минус 40 до плюс 70 градусов. Ежегодный объем контроля качества сварных соединений вырос более чем в 5 раз за последние 10 лет за счет таких систем.

Специалисты ПАО "МОЭК" создали автоматическую систему "Диспетчеризация", которая позволяет проводить диагностику тепловых сетей. Благодаря системе можно быстро распознать технологические нарушения и первые признаки утечек, что позволяет заранее провести восстановительные работы на потенциально опасном участке.

Такая технология применяется почти на 8 тысячах тепловых пунктов. Каждый час с каждого такого пункта собирается свыше 12 параметров, которые анализируются особыми алгоритмами. Важнейшие параметры она рассматривает по ночам, когда расход горячей воды становится минимальным. Благодаря этому тепловые потери распознаются точнее, что позволяет оперативно направить специалистов на потенциально ненадежный участок.

Ранее в Пресненском районе Москвы модернизировали более 4,2 километра инженерных сетей. Почти 3 километра сетей были построены, оставшиеся 1,2 километра – реконструированы. Диаметр установленных труб – от 100 до 400 миллиметров.

