29 января, 11:05Экономика
Ситуация на заводе АГР в Калуге стабилизировалась после пожара
Фото: MAX/"ГУ МЧС России по Калужской области"
Ситуация на автозаводе АГР (AGR Automotive Group) стабилизирована после пожара, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
"<...> Производственные цеха и линия по выпуску автомобилей не затронуты, производственный процесс не нарушен. Предприятие вернулось к работе в обычном режиме", – рассказали представители АГР.
Пожар на территории завода вспыхнул 28 января. Предварительно, загорелся склад с пенопластом. Всех сотрудников вывели из здания.
Площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Спустя время огонь потушили, пострадавших нет. ЧП могло произойти из-за короткого замыкания в электрооборудовании.
