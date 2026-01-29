Ситуация на заводе АГР в Калуге стабилизировалась после пожара

Фото: MAX/"ГУ МЧС России по Калужской области"

Ситуация на автозаводе АГР (AGR Automotive Group) стабилизирована после пожара, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

"<...> Производственные цеха и линия по выпуску автомобилей не затронуты, производственный процесс не нарушен. Предприятие вернулось к работе в обычном режиме", – рассказали представители АГР.

Пожар на территории завода вспыхнул 28 января. Предварительно, загорелся склад с пенопластом. Всех сотрудников вывели из здания.

Площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Спустя время огонь потушили, пострадавших нет. ЧП могло произойти из-за короткого замыкания в электрооборудовании.