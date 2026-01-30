Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за локальных затруднений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве автомобилистам рекомендовано по возможности отказаться от личного транспорта и воспользоваться городским в пятницу, 30 января. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По данным департамента, в столице установится морозная и ясная погода. В вечерние часы осложнения движения могут возникнуть в центральной части города, на Третьем транспортном кольце, МКАД и вылетных магистралях в сторону области.

В Дептрансе призвали водителей заранее планировать маршруты и учитывать дорожную обстановку. Пешеходам и пассажирам общественного транспорта также напомнили о необходимости одеваться теплее из-за пониженной температуры воздуха.

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за аномальных морозов. Предупреждение будет действовать до 23:00 вторника, 3 февраля.

Январь 2026-го оказался самым снежным за более чем 200 лет в Москве. Причиной снегопадов стали глубокие и обширные циклоны с обостренными атмосферными фронтами, которые проходили над Московским регионом.