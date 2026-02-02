Форма поиска по сайту

Новости

02 февраля, 19:23

Экономика

Стоимость золота и серебра продолжила снижаться после прошлого падения

Фото: 123RF.com/rasslava

Спотовые цены на золото и серебро продолжили опускаться после прошлого падения. Стоимость драгметаллов достигла 4 755,6 и 72,79 доллара за унцию соответственно, следует из данных биржи Comex.

При этом цена за золото снижалась до 4 200, а за серебро – до 73 долларов за день. Однако стоимость кратковременно росла более чем на 3%, что указывает на сохраняющуюся высокую волатильность.

Ранее в правительство России внесли проект указа, который ограничит вывоз физлицами из страны золота в слитках по 100 граммов. С таким предложением еще в 2023 году выступила ФТС России. Тогда Росфинмониторинг фиксировал сильный рост числа незаконных и подозрительных операций с покупкой драгоценных металлов.

Изначально ведомства, причастные к разработке законопроекта, хотели установить денежное ограничение в 10 тысяч долларов. Оно уже действует в отношении вывоза иностранной валюты и других средств.

