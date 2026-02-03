Путин спрогнозировал снижение инфляции до 5% в 2026 году

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Зафиксированный в начале года рост цен будет краткосрочным, а к декабрю инфляция снизится до 5%. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, схожая динамика фиксировалась в 2025-м, когда показатель сократился до 5,6%.

"Мы с вами понимаем, насколько важна умеренная, предсказуемая динамика цен для благополучия российских семей, для работы предприятий и организаций, для государственных финансов и для инвестиционного процесса, для инвестиционных планов", – сказал российский лидер.

Глава государства пояснил, что в начале года инфляция незначительно ускорилась из-за перенастройки налоговой системы, однако этот рост будет сохраняться недолго.

"На 26 января она (инфляция. – Прим. ред.) составила 6,4% в годовом выражении. Это тоже ожидаемо", – указал он.

Путин также подчеркнул, что замедление темпов роста ВВП было рукотворным и связано с целенаправленными действиями по снижению инфляции. Вместе с тем президент призвал контролировать не только динамику цен, но и макроэкономические показатели.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал на отсутствие опасений, что инфляцию в России не удастся удержать в пределах прогнозируемых 4–5%. По его словам, Центробанк мониторит ситуацию и принимает те меры, которые считает необходимым для поддержания макроэкономической стабильности. В это же время правительство России само отслеживает ситуацию с ростом цен.



