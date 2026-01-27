Форма поиска по сайту

02:15

Экономика
"Известия": наиболее высокая инфляция в 2025 году была в Камчатке

Назван регион РФ с наибольшим ростом инфляции в 2025 году

Фото: depositphotos/mizar_219842

Самый высокий рост инфляции по итогам прошлого года наблюдался на Камчатке – почти 9,5%. При этом наименьшая инфляция оказалась в Москве – около 3,7%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Разница между регионами остается заметной и достигает порядка 5,8 процентного пункта. По словам экспертов, на ценовую динамику в каждом субъекте страны влияют экономические и структурные условия – они могут как сдерживать рост цен, так и усиливать его. Помимо этого, немаловажную роль играют различия в доходах населения и степень насыщенности локальных рынков.

В Минэкономразвития России отметили, что неоднородность инфляции по регионам можно объяснить совокупностью факторов, в числе которых соотношение спроса и предложения, уровень конкуренции и структура издержек, в том числе транспортных.

Ранее сообщалось, что наиболее подешевевшим продуктом в России в январе 2026 года стала капуста. Цена на нее снизилась на 27,2% по сравнению с прошлым годом.

Также в топ подешевевших продуктов попали яйца, картофель и лук. Средняя розничная стоимость яиц за год упала на 21,1%, на картофель – также на 21,1%, а на лук – на 16,9%.

"Деньги 24": Росстат обновил набор товаров и услуг для расчета инфляции

экономикарегионы

