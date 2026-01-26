Форма поиска по сайту

26 января, 23:36

Политика
Глава МО ФРГ Писториус: Германия не может передать Украине новые системы Patriot

В Германии заявили, что не смогут передать Украине новые системы Patriot

Фото: depositphotos/Foto-VDW

Германия не сможет предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО), в частности новые Patriot. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время пресс-конференции в Берлине.

"Большего мы не можем сделать, поскольку сами ждем поставок взамен переданных", – приводит ТАСС слова Писториуса.

Он подчеркнул, что Германия уже направила Украине более трети собственных систем Patriot. По словам министра, ФРГ внесла непропорционально большой вклад для поддержки украинской ПВО в сравнении с другими союзниками.

Ранее французская компания-производитель БПЛА EOS Technologie передала Киеву несколько ударных дронов Rodeur. Их дальность составляет до 500 километров. При этом точное число поставленных дронов не уточнялось.

