Минздрав сократил список лекарств при лечении гриппа

Министерство здравоохранения РФ сократило список препаратов, рекомендующихся к применению при лечении гриппа, с более чем 50 наименований до 39. Приказ ведомства размещен на официальном портале правовой информации.

Из перечня препаратов исключили пенициллины, психостимуляторы, макролиды, тетрациклины и прочие средства. Вместе с тем список пополнился такими лекарствами, как "Риамиловир", "Арбидол", "Фенилэфрин", "Нафазолин" и "Умифеновир".

Минздрав РФ утвердил новый стандарт медицинской помощи взрослым при гриппе. Теперь средняя продолжительность лечения составит 9 дней. Для диагностики заболевания пациента предусматривается прием у семи врачей.

В список анализов вошли 27 лабораторных методов исследования. Для лечения гриппа в стационаре пациенту будет предложено суточное наблюдение анестезиологом-реаниматологом, а также ежедневный осмотр инфекционистом и терапевтом.