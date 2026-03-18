Пожар в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы локализован

Огнеборцы локализовали возгорание, возникшее в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В ведомстве добавили, что сейчас специалисты продолжают работы по полной ликвидации огня.

Пожар разгорелся в бизнес-центре 18 марта. Прибывшие на место представители служб присвоили возгоранию третий из пяти возможных уровней сложности.

Около 200 человек покинули здание центра самостоятельно. Еще два человека, по данным СМИ, обратились за медицинской помощью. Из-за случившегося перекрывали движение в 1-й Грайворонском проезде.