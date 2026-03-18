Пожар в здании гостиницы Four Seasons на Манежной площади ликвидирован

Возгорание в здании гостиницы Four Seasons на Манежной площади в Москве потушено. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по столице.

Уточняется, что произошло возгорание жировых отложений в вентиляции здания. Огонь ликвидировали еще до приезда пожарно-спасательных подразделений. Информации о пострадавших не поступало.

Очевидцы заметили задымление в районе здания вечером 18 марта. По данным СМИ, огонь вспыхнул в вентиляции ресторана "Страна, которой нет".

В этот же день пожар произошел в бизнес-центре Turas в столичном районе Текстильщики. Возгоранию присвоили третий уровень сложности из пяти возможных.

Около 200 человек покинули здание самостоятельно. Еще двое, как утверждали журналисты, обратились за медицинской помощью.

В связи с пожаром в 1-м Грайворонском проезде перекрывали движение. Как рассказали в оперативных службах, огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров.

