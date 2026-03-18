РИА Новости: площадь пожара в БЦ на юго-востоке Москвы достигла 1,5 тыс "квадратов"

Площадь возгорания в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы.

Пожар разгорелся в здании 18 марта. Прибывшие на место представители служб присвоили возгоранию третий из пяти возможных уровней сложности.

Около 200 человек удалось покинуть здание самостоятельно. Еще два человека, по данным СМИ, обратились за медицинской помощью.

Тушение огня, распространяющегося на верхние этажи, происходит в том числе с крыши стоящего рядом склада. На данный момент временно перекрыто движение в 1-й Грайворонском проезде.

Днем ранее, 17 марта, пожар произошел в доме на Новорязанской улице в центре Москвы. Из здания эвакуировали порядка 20 жильцов. Причиной послужило скрытое возгорание, обнаруженное в межэтажных перекрытиях и вентиляционном коробе.