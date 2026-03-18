Пожар произошел в бизнес-центре в столичных Текстильщиках

Пожар произошел в бизнес-центре Turas в столичном районе Текстильщики. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

В пресс-службе МЧС Москвы в мессенджере MAX подтвердили, что произошло загорание складского помещения в административном здании в 1-м Грайвороновском проезде.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений люди самостоятельно покинули помещения. В настоящее время принимаются меры к тушению пожара. Площадь возгорания и информация о пострадавших уточняются.

Накануне, 17 марта, пожар произошел в доме на Новорязанской улице в центре Москвы. Из здания эвакуировали порядка 20 жильцов. Скрытое горение фиксировалось в межэтажных перекрытиях и вентиляционном коробе.

Из-за случившегося на Новорязанской улице перекрывалось движение транспорта. Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание, в результате никто не пострадал.