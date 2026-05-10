Открытое горение ликвидировано на месте пожара на предприятии в Свердловской области

Открытое горение, возникшее на деревообрабатывающем предприятии в Свердловской области, ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России.

В настоящее время на месте ЧП специалисты занимаются проливанием территории и разборкой конструкций.

Пожар на предприятии в городе Дегтярск вспыхнул 10 мая. Там загорелись два складских и бытовое здания, а также два здания автосервисов и готовой продукции.

Изначально огонь распространился на 3 850 квадратных метров. Позднее его удалось локализовать на 4 тысячах "квадратов". Всего в тушении были задействованы порядка 50 человек и 18 единиц техники.