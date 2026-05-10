Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 мая, 15:15

Происшествия

Крупный пожар произошел на предприятии в Свердловской области

Фото: МАХ/"МЧС Свердловской области"

Крупное возгорание произошло на территории деревообрабатывающего предприятия в городе Дегтярск Свердловской области. Общая площадь пожара составляет 3 850 квадратных метров. Об этом сообщили ТАСС в МЧС России.

"Происходит горение двух складских и бытового зданий, двух зданий автосервисов и готовой продукции", – говорится в сообщении.

Предприятие находится по адресу Дегтярск, Объездная дорога, 6б. На месте работают пожарные подразделения. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее семь домов загорелись в Свердловской области 10 мая. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Огнь распространялся быстро из-за плотной застройки частного сектора и сильного ветра, порывы которого достигали до 20 метров в секунду.

Спустя время пожар удалось ограничить в пределах очага, а затем полностью потушить. В ликвидации возгорания участвовали свыше 60 сотрудников экстренных служб и 17 единиц спецтехники.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Для временного размещения эвакуированных граждан был организован пункт в гостинице "Увал", однако на данный момент обращений от жителей не поступало.

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика