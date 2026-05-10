Дело возбуждено после ДТП со школьным автобусом в Омской области

Фото: МАХ/"Госавтоинспекция Омской области"

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Омске после аварии с участием школьного автобуса. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Как сообщила пресс-служба регионального Минздрава, число пострадавших в ДТП выросло с 7 до 9 человек. По данным ведомства, всех пострадавших, в том числе шестерых детей, доставляют в больницы Омска. При этом один ребенок скончался до приезда скорой.

Школьный автобус, в котором ехали 8 детей, попал в ДТП в Омской области 10 мая. Авария произошла на 519-м километре трассы "Тюмень – Омск" между населенными пунктами Тюкалинск и Малиновка.

Выяснилось, что школьники ехали на автобусе "ГАЗель" из Тюкалинска в Малиновку. По данным регионального УМВД, что дети возвращались с соревнований по футболу.

По данным прокуратуры, это было организованное мероприятие, все необходимые процедуры были соблюдены. В ведомстве уточнили, что школьники ехали без сопровождения, так как они передвигались на микроавтобусе.

