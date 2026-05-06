13 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Мордовии

13 человек пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса на трассе Саранск – Напольная Тавла в Мордовии. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Бригады скорой помощи оказали всю необходимую помощь пострадавшим на месте аварии. У них были выявлены травмы легкой и средней степени тяжести.

Отмечается, что всего в салоне автобуса находились 18 пассажиров, водитель и кондуктор.

По факту ДТП следственное управление СК России по Мордовии возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

