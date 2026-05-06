Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 23:20

Происшествия

13 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Мордовии

Фото: MAX/"МВД по Республике Мордовия"

13 человек пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса на трассе Саранск – Напольная Тавла в Мордовии. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Бригады скорой помощи оказали всю необходимую помощь пострадавшим на месте аварии. У них были выявлены травмы легкой и средней степени тяжести.

Отмечается, что всего в салоне автобуса находились 18 пассажиров, водитель и кондуктор.

По факту ДТП следственное управление СК России по Мордовии возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее СМИ сообщили, что два человека пострадали в результате аварии на Киевском шоссе в ТиНАО. На 31‑м километре трассы произошло столкновение трех автомобилей. На место ДТП выезжали сотрудники экстренных служб.

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Главное

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

Стоит ли перекладывать на Соцфонд оплату больничных многодетным?

Нововведение должно поддержать работодателей

Мера может повысить лояльность организаций, уменьшить желание уходить в тень

Читать
закрыть

Почему российские мужчины намеренно ломают себе уши?

Процедура придает внешности более жесткий и брутальный вид

Читать
закрыть

Как водители могут защититься от автоподставы?

Может помочь информация с дорожных камер или других систем видеонаблюдения

Читать
закрыть

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика