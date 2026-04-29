Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

29 апреля, 14:26

Происшествия

Трех человек госпитализировали после ДТП с автобусом на Варшавском шоссе

Фото: телеграм-канал "На МКАДе в пробке"

Трех человек доставили в больницу после ДТП с участием автобуса и спецтранспорта на Варшавском шоссе в Москве. Их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести, сообщается в телеграм-канале Мострансавто.

Перевозчик уточнил, что госпитализированы водитель автобуса и два пассажира. При этом всего в салоне находились семь человек.

В Мострансавто также рассказали, что перед рейсом водитель прошел медицинский осмотр и был допущен к управлению. Пассажирам предоставят страховку, согласно Федеральному закону об обязательной гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами.

ДТП произошло 29 апреля. Рейсовый автобус, выполнявший работу по маршруту № 1201, врезался в машину дорожных служб в районе дома 266 на Варшавском шоссе. По предварительным данным, водитель автобуса совершил наезд на стоявшее транспортное средство, осуществлявшее прикрытие дорожных работ.

Ранее один человек погиб в результате ДТП на Бесединском шоссе в Москве. Водитель ВАЗ столкнулся с двумя автомобилями в попутном направлении и с еще одним автомобилем – во встречном. В результате водитель отечественного авто скончался, а его пассажир был доставлен в больницу с различными травмами.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика