Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 23:22

Происшествия

Один человек погиб в ДТП на юге Москвы

Фото: Агентство ''Москва''/"Мобильный репортер"

Один человек погиб в результате ДТП на Бесединском шоссе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Предварительно, водитель "ВАЗ" столкнулся с двумя автомобилями в попутном направлении и еще одним автомобилем – во встречном. В результате водитель "ВАЗ" скончался, а его пассажир был доставлен в больницу с различными травмами.

На месте уже находятся сотрудники Госавтоинспекции и следователи, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ДТП с участием семи автомобилей произошло на выезде из тоннеля на Большой Академической улице. Из-за этого движение в сторону Дмитровского шоссе было временно затруднено.

Еще одна авария с участием нескольких автомобилей произошла на 23-м километре Киевского шоссе: столкнулись не меньше 6 авто, в их числе 3 машины такси. В результате ДТП пострадал один человек.

Задержаны виновники ДТП на Алтуфьевском шоссе

Читайте также


происшествияДТПгород

Главное

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

