24 апреля, 21:52
1 человек погиб и 10 пострадали в ДТП с фурой в Ленобласти
По данным ведомства, ДТП произошло в Сяськелевском сельском поселении, на перекрестке трассы А-120 и региональной дороги 41К-023. На место ЧП следуют подразделения 120-й пожарной части ГКУ "Леноблпожспас".
Всего в салоне автобуса находились 11 человек. Пострадавшие госпитализированы. В настоящее время движение на месте ЧП перекрыто. Причины аварии и обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД.
Ранее авария с участием автобуса произошла в Железногорске Красноярского края. Во время подъема в гору водитель не смог справиться с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. Пострадали 9 человек, всех доставили в больницу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Один человек пострадал в аварии с участием шести автомобилей на Киевском шоссе