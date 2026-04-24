1 человек погиб и 10 пострадали в ДТП с фурой в Ленобласти

1 человек погиб и 10 пострадали при столкновении автобуса и фуры в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, ДТП произошло в Сяськелевском сельском поселении, на перекрестке трассы А-120 и региональной дороги 41К-023. На место ЧП следуют подразделения 120-й пожарной части ГКУ "Леноблпожспас".

Всего в салоне автобуса находились 11 человек. Пострадавшие госпитализированы. В настоящее время движение на месте ЧП перекрыто. Причины аварии и обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД.

