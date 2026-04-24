Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 21:52

Происшествия

1 человек погиб и 10 пострадали в ДТП с фурой в Ленобласти

1 человек погиб и 10 пострадали при столкновении автобуса и фуры в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, ДТП произошло в Сяськелевском сельском поселении, на перекрестке трассы А-120 и региональной дороги 41К-023. На место ЧП следуют подразделения 120-й пожарной части ГКУ "Леноблпожспас".

Всего в салоне автобуса находились 11 человек. Пострадавшие госпитализированы. В настоящее время движение на месте ЧП перекрыто. Причины аварии и обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД.

Ранее авария с участием автобуса произошла в Железногорске Красноярского края. Во время подъема в гору водитель не смог справиться с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. Пострадали 9 человек, всех доставили в больницу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Один человек пострадал в аварии с участием шести автомобилей на Киевском шоссе

Читайте также


Главное

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

